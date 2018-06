Šarec: Najbolj zadovoljni bomo, če bomo lahko sestavljali vlado

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Kamnik, 3. junija - V LMŠ na predčasnih volitvah v DZ glede na svoja prizadevanja v kampanji pričakujejo najboljši možen rezultat, je po oddaji glasu dejal predsednik stranke Marjan Šarec. Najbolj zadovoljni bodo, če bodo lahko sestavljali vlado, glede na to, da so nova stranka in še niso delovali na državni ravni, pa bodo zadovoljni že, če vstopijo v DZ, je povedal.