Po državi nevihte, v Prekmurju tudi toča

Ljubljana, 2. junija - Nekatere dele Slovenije so popoldne zajele nevihte s točo. Toča in poplave meteorne vode so po podatkih uprave za zaščito in reševanje okoli 17. ure prizadele Prekmurje. Arso po zadnjih podatkih veliko verjetnost toče napoveduje za Gorenjsko, Dolenjsko, Koroško, Podravje, Ljubljano z okolico in Savinjsko dolino.