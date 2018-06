V čistilnih akcijah v okviru projekta Moja reka si zbrali 80 ton odpadkov

Medvode, 2. junija - Z današnjo prireditvijo ob Zbiljskem jezeru so zaključili letošnji projekt Moja reka si, v okviru katerega povezujejo organizatorje čistilnih akcij. Več kot 40 organizatorjev čistilnih akcij je zbralo prek 80 ton odpadkov. Kot izstopajoče organizatorje so nagradili Občino Žalec, Turistično društvo Zalog in Gimnazijo Krško.