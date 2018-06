Štajerska avtocesta pri Trojanah ponovno odprta

Trojane, 2. junija - Štajerska avtocesta je med Vranskim in Trojanami v smeri Ljubljane ponovno odprta. Od okoli 15. ure je bila zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Jasovnik, v kateri je 30-letni voznik tovornega kombija trčil v varovalni meh in se lažje poškodoval, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.