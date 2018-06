Do 10. ure devet obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka

Ljubljana, 2. junija - Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je do 10. ure prejela devet obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za sedem obvestil so ugotovili, da ne gre za kršitev volilnega molka. Inšpektorat za notranje zadeve obravnava dve kršitvi, ki se nanašata na objavo v medijih, so sporočili z ministrstva.