Policisti iščejo priče četrtkove prometne nesreče na Vrhovcih

Ljubljana, 2. junija - Ljubljanski prometni policisti so v četrtek ob 14.15 v bližini naslova Vrhovci cesta XVII št. 2 obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila črne barve in peška, ki je na prehodu za pešce prečkala vozišče. Po trčenju je peška padla po tleh in se pri tem lažje poškodovala. Policisti iščejo priče nesreče.