Kabinska žičnica na Krvavcu že pripravljena na obratovanje

Cerklje na Gorenjskem, 1. junija - Po tem ko so v noči na četrtek zaradi močnih padavin naplavine delno zasule spodnjo postajo kabinske žičnice na Krvavec, so postajo danes že uspeli izkopati. Ob tem se je izkazalo, da na žičnici ni nastala nobena škoda in bo v soboto že lahko redno obratovala. Vendar pa je zaradi uničenih bankin na cesti problem dostopnost.