Janez Janša - izkušeni politik še tretjič v sestavo vlade

Ljubljana, 3. junija - Janez Janša je politik, ki le malokoga pusti ravnodušnega. Z dolgoletno politično kilometrino - pred dnevi je praznoval 25 let vodenja SDS - je v volilno tekmo vstopil kot favorit in to tudi upravičil. Vprašanje pa je, kako mu bo - tudi zaradi pristopa do tekmecev - uspelo sestaviti vlado. Danes je napovedal, da bo na pogovore povabil vse.