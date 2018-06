Zedinjena Slovenija poslancem očita načrtno politično diskriminacijo

Ljubljana, 1. junija - Gibanje Zedinjena Slovenija je vložilo kazenske ovadbe zoper predsednike in poslance parlamentarnih strank. Po mnenju gibanja so namreč odgovorni za obstoj volilne zakonodaje, ki "načrtno ustvarja politično diskriminacijo med parlamentarnimi in neparlamentarnimi strankami", da slednje ne bi dosegle potrebnega praga za vstop v parlament.