V zadnjem delu volilne kampanje o politični kulturi in koalicijskih povezovanjih

piše Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 1. junija - Politične stranke zaključujejo svoje prepričevanje volivcev, med katerimi je po anketah še precej neopredeljenih. Nekatere so v zadnjem tednu kampanje pripravile zaključne konvencije, druge so se ljudem skušale približati na ulici, razprava med strankarskimi voditelji pa se je vrtela tudi okoli politične kulture in koalicijskih povezovanj.