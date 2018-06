Objavljen razpis za financiranje gostujočih strokovnjakov

Ljubljana, 1. junija - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za financiranje projektnih gostovanj slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini. Na voljo je nekaj več kot 1,2 milijona evrov, prijaviti pa se je mogoče do porabe sredstev oz. najdlje do 30. septembra.