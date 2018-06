Bulčeva: EU je pri žrtvah prometnih nesreč sposobna doseči vizijo nič

Portorož, 1. junija - V EU se letno soočamo z okoli 25.000 žrtvami v cestnem prometu, je na Dnevih zavarovalništva v Portorožu poudarila evropska komisarka za promet Violeta Bulc. Ob tem je ocenila, da so na ravni unije prvič sprejeli konkretne politične zaveze in tudi konkretne načrte, ki bodo pripomogli k uresničitvi t.i. vizije nič do leta 2050.