Soča Outdoor Festival ob pripravah na šesto izvedbo ureja prvo progo za tek v naravi

Tolmin, 1. junija - V Tolminu in okolici poteka akcija čiščenja in urejanja proge za tek v naravi. Gre za pobudo, pri kateri se povezujejo Soča Outdoor Festival, Občina Tolmin, zavod Turizem Dolina Soče ter eden od glavnih partnerjev festivala Continental. Akcijo in podrobnosti letošnje 6. izvedbe festivala so predstavili tudi na današnji novinarski konferenci.

Prostovoljci tako danes urejajo, čistijo in označujejo prvo progo za tek v naravi v Sloveniji. Proga, ki v dolžini desetih kilometrov obkroži Tolmin in je speljana po najlepših okoliških točkah ter ob rekah Tolminki in Soči, bo dobila tudi stalne oznake, ki bodo tekačem skozi vse leto v pomoč pri orientaciji.

Po besedah enega od organizatorjev Soča Outdoor Festivala Jana Klavore želijo vračati v lokalno okolje na način, da urejajo tekaške poti, ki jih festival potrebuje samo en dan v letu, domačini in turisti pa vse leto. Označitev tekaške poti skupaj s Continentalom je le prvi korak.

"V prihodnjih letih želimo v dolini Soče naprej urejati tekaške poti in posledično razviti integralni turistični produkt teka v naravi," je pojasnil.

Kot je dodal član organizacijske ekipe festivala Peter Dakskobler, tekaške prireditve dokazujejo veliko priljubljenost in potencial dejavnosti, veliko dlje od dogodkov pa v Sloveniji na področju tekaškega turizma nismo prišli. Zato želijo organizatorji festivala skupaj s partnerji dokazati, da se da omenjeni potencial s sodelovanjem in celovitim pristopom izkoristiti v večji meri.

Z akcijo na tekaških poteh skušajo vključiti predvsem lokalno prebivalstvo, saj trasa ne bo namenjena samo potrebam dogodka ali obiskovalcev, ampak bo skozi vse leto na voljo tudi oziroma predvsem lokalnim tekačem in sprehajalcem. "Festival želi dihati z naravo in z lokalnim prebivalstvom in prispevati pomemben delež k trajnostnemu razvoju turizma in skupnosti v dolini Soče," je dodal Dakskobler.

Miša Novak iz Slovenske turistične organizacije je na novinarski konferenci izpostavila, da je bil prav danes objavljen poziv za novo razvojno-promocijsko nacionalno platformo petzvezdična doživetja. Ta bo pospeševala in promovirala tovrstne aktivnosti ter jih vključevala v svoje promocijske kanale na tujih trgih pod imenom Slovenia Unique Experiences.

Med edinstvena avtentična doživetja Slovenije t.i. premium kakovosti, ki podpirajo zgodbo zelene butične Slovenije in znamke I feel Slovenia, pa po njenem mnenju sodi tudi tek v naravi v dolini Soče.

Po mnenju vršilca dolžnosti direktorja zavoda Turizem Dolina Soče Janka Humarja bo nova urejena tekaška proga pomembna pridobitev za razvoj turizma v dolini Soče, ki bo dopolnila obstoječe turistične produkte, obenem pa bo tako gostom kot domačinom na razpolago vse leto.

Na letošnjem Soča Outdoor Festivalu, ki se bo začel 29. junija, sicer pričakujejo 1600 tekmovalcev in okoli 5000 obiskovalcev. Šesta izvedba bo ponudila 10 tekmovalnih disciplin - pet tekov, duatlon, speedgliding, SUP, orientacijsko tekmovanje in mini MTB maraton. Na prizorišču bo tudi 20 razstavljavcev, pripravljajo dejavnosti za otroke.