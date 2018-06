Tehnologijo 5G bodo testirali tudi v ljubljanskem BTC

Ljubljana, 1. junija - Družba BTC je danes od Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) pridobila frekvence za testiranje pete generacije mobilne telefonije (5G) in izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov. Med drugim jih bodo uporabili za testiranje samovozečih vozil, pa tudi za testiranje projektov s področja pametnih mest in blockchain tehnologij.