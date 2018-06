Od volitev do nove vlade v Sloveniji tudi več kot tri mesece

pripravila Nadja Podobnik

Ljubljana, 4. junija - Od volitev do imenovanja nove vlade lahko v Sloveniji glede na izkušnje z minulih osmih parlamentarnih volitev mine tudi več kot tri mesece. Toliko je ta proces trajal po volitvah v letih 1996 in 2011. Najmanj, okoli mesec dni, je sestavljanje vlade vzelo po volitvah v letih 1990, 1992 in 2000. STA objavlja kronologijo volitev in sestavljanja vlad.