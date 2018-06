Na območju novomeške policijske uprave odkrili več tujcev pri nezakonitem prečkanju meje

Ljubljana, 1. junija - Novomeški policisti so v četrtek na območju krajev Preloka in Učakovci izsledili in prijeli 19 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Na mejnem prehodu Obrežje pa so v dveh tovornjakih našli skrite tujce, ki so se želeli izogniti mejnemu nadzoru, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.