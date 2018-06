Solidarnost napoveduje skupinsko tožbo proti državi zaradi pokojnin

Ljubljana, 1. junija - V stranki Solidarnost so danes napovedali skupinsko tožbo proti državi, s katero bodo zahtevali, da država povrne oškodovancem s krivičnim količnikom nacionalizirani del pokojnine, ki so si jo zaslužili in vplačali v delovni dobi. Pozivajo vse, ki občutijo to krivico, da pošljejo kontaktne podatke za uvrstitev v kolektivno tožbo.