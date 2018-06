Po volilni napovedi Dnevnika in Večera za vodilno SDS tokrat SD

Ljubljana, 1. junija - Po volilni napovedi, ki jo za Večer in Dnevnik pripravlja Ninamedia, se je za vodilno SDS, ki ji pripisujejo 26,1-odstotno podporo, tokrat uvrstila SD (12,8 odstotka) in s tem prehitela dosedanjo drugouvrščeno LMŠ (11,5 odstotka). Med tistimi, ki so v anketi napovedali udeležbo na volitvah, pa jih 46,7 odstotka ne ve ali ne želi razkriti izbire.