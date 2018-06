Družinski zdravniki na tradicionalnem strokovnem srečanju

Ljubljana, 1. junija - Družinski zdravniki in njihovi timi so se danes srečali na 44. strokovnem srečanju. Na dvodnevnem izobraževanju pod naslovom Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini bodo na predavanjih in delavnicah govorili tudi o delu s starostniki, referenčnih ambulantah, komunikaciji, sladkorni bolezni in nasilju nad zdravstvenimi delavci.