Pogrešajo 51-letnega Andrea De-Fortuna iz Tera

Ljubno ob Savinji, 31. maja - Od srede pogrešajo 51-letnega Andrea De-Fortuna, ki stanuje na območju Ljubnega ob Savinji v Teru, stalno prebivališče pa ima prijavljeno v Ljubljani. Visok je okoli 175 centimetrov, svetle polti, modrih oči in srednje dolgih svetlih las. Nazadnje je bil oblečen v temno sivo trenerko, modro jakno in obut v športne copate, so sporočili s PU Celje.