Ajdovski občinski svetniki podpirajo zaporo prometa v mestnem jedru

Ajdovščina, 31. maja - Na današnji seji so ajdovski občinski svetniki v prvem branju podprli odlok o ureditvi cestnega prometa v starem mestnem jedru. Na osrednjem mestnem trgu in nekaterih ulicah, ki vodijo do njega, želijo popolnoma omejiti promet. Na to območje bodo lahko z avtomobili dostopali le tamkajšnji stanovalci z dovolilnicami ter za dostavo.