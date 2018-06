V Železnikih 24 ur klekljanja in domačih obrti

Železniki, 1. junija - Turistično društvo Železniki danes znova pripravlja 24 ur klekljanja in domačih obrti. Gre za prireditev, ki jo v Železnikih tokrat organizirajo že tretjič, odvijala pa se bo od 19. ure danes do 19. ure v soboto. V tem času bodo mojstrice in mojstri klekljanja iz Slovenije neprekinjeno klekljali.