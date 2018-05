Na MZZ politično-varnostne konzultacije Slovenije in ZDA

Ljubljana, 31. maja - Na ministrstvu za zunanje zadeve so danes potekale politično-varnostne konzultacije Slovenije in ZDA, na katerih so osrednjo pozornost namenili aktualnim izzivom in vprašanjem, ki zadevajo evro-atlantsko varnost. Strinjali so se, da varnostno, obrambno in vojaško sodelovanje predstavlja hrbtenico odnosov med državama.