Tonin: NSi je glas normalnosti

Ljubljana, 31. maja - Stranka NSi bo garancija normalnosti, da nobeno vlado ne bo odnašalo ne preveč v levo in ne preveč v desno, je v današnji izjavi za medije poudaril predsednik stranke Matej Tonin. Do nedelje do 19. ure ne bo še nič odločeno, česar se v NSi zavedajo, zato danes začenjajo drugo, kot je dejal, najpomembnejšo kampanjo, to je zaključni finale.