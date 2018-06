Nove turistične takse: Večina obljubljanskih občin ne bo dvignila takse

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 3. junija - V večini obljubljanskih občin so se odločili, da ne bodo zviševali turistične takse po novem zakonu o spodbujanju razvoja turizma, ker menijo, da so že zdaj dovolj visoke. V nekaterih občinah takso celo znižujejo ali ukinjajo, drugje jo spet dvigujejo do maksimuma. Doslej je bila najvišja taksa 1,265 evra, po novem pa bo največ 2,50 evra.