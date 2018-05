Židan: Niti približno ni jasno, kdo bo vodil naslednjo vlado

Ljubljana, 31. maja - Vsak glas za SD bo glas za zvišanje neto plač, za zmanjšanje čakalnih vrst v zdravstvu in za intenzivno urejanje demografske politike, je na srečanju SD dejal njen prvak Dejan Židan. Za medije je dodal, da se bodo za glasove borili do zadnje sekunde, saj je volilno telo zelo neopredeljeno in "niti približno ni jasno, kdo bo vodil naslednjo vlado".