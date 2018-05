Opozorila o zlorabi nalog RKS med volilno kampanjo

Ljubljana, 31. maja - Rdeči križ Slovenije (RKS) opozarja, da so se v volilni kampanji pojavili poskusi zlorabe dejavnosti in nalog, ki jih opravlja RKS. Kot so poudarili v sporočilu za javnost, se ne vpletajo v politična, rasna, verska ali ideološka nasprotja. Skrbno tudi varujejo njim zaupane podatke, ni pa v njihovi moči preprečiti zlorabe javno objavljenih podatkov.