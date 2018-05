Zaposleni v ptujski bolnišnici proti imenovanju Užmahove za direktorico

Ptuj, 31. maja - Predstavniki sindikatov v ptujski bolnišnici in drugi zaposleni so danes na premierja Mira Cerarja in vlado naslovili pismo, v katerem so izrazili nestrinjanje z odločitvijo sveta zavoda, da za novo direktorico imenuje Anico Užmah. Kot so ob tem zapisali, so prepričani, da gre pri odločitvi sveta za povsem politično kadrovanje.