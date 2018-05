Predstavniki političnih strank o kulturi: Resor potrebuje več sredstev

Ljubljana, 31. maja - Predstavniki 11 političnih strank so se na današnjem soočenju s kulturnimi ustvarjalci v Kinu Šiška podrobneje opredeljevali do zahtev, ki jih je v okviru kampanje Čas je za kulturo in umetnost razdelalo društvo Asociacija. Enotnost se je pokazala pri zahtevi po zvišanju proračunskih sredstev za kulturo, ne pa tudi pri tem, kdaj bi to dosegli.