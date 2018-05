Grozil s sekiro, zato policist izstrelil opozorilni strel

Črnomelj, 31. maja - Črnomaljski policisti so v sredo dopoldne posredovali zaradi spora med prebivalci naselja v okolici Črnomlja. Ko so policisti skušali vzpostaviti javni red in mir, je proti njim začel teči moški in grozil s sekiro. Ker opozoril in pozivov policistov, naj sekiro odloži, ni upošteval, je policist izstrelil opozorilni strel v varno smer.