V Izolo se vrača praznik oljk, vina in rib

Izola, 1. junija - Ulice starega mestnega jedra Izole bodo danes in v soboto oživele s tradicionalnim praznikom oljk, vina in rib. Na prireditvi se bodo predstavili vinarji, oljkarji in ribiči, ki bodo obiskovalcem ponujali različne dobrote. Pomemben del prireditve predstavlja spoznavanje dobrot regije kot tudi kulturnega izročila z istrsko glasbo in ljudskimi godci.