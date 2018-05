V desetih letih je Humanitarno društvo Kid pomagalo številnim otrokom in beguncem

Nova Gorica, 31. maja - Humanitarno društvo Kid iz Nove Gorice je v desetih letih delovanja pomagalo številnim socialno ogroženim otrokom, družinam in beguncem. Če so v začetku njihovega delovanja ljudem primanjkovale materialne dobrine, predvsem so jim pomagali z obleko in obutvijo, pa je v zadnjih letih težava predvsem prikrita revščina, so opozorili danes.