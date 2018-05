Policija prosi za pomoč pri razjasnitvi okoliščin nesreče v Italiji blizu nekdanjega mejnega prehoda Miren

Miren, 31. maja - Novogoriški policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče, ki se je 16. maja okoli 12. ure zgodila v Italiji v bližini nekdanjega mejnega prehoda Miren. Policisti pozivajo voznika manjšega tovornega vozila, ki je bil udeležen v nesrečo, in vse morebitne očividce, da pomagajo razjasniti okoliščine.

V nesreči na državni cesti v sosednji Italiji sta bili pred dvema tednoma huje telesno poškodovani voznica osebnega vozila in njena sopotnica, obe slovenski državljanki. V prometni nesreči je bil udeležen tudi voznik manjšega tovornega vozila, ki je po nesreči odpeljal v smeri Slovenije. Kabina in tovorni del tovornega vozila sta bele barve in ima ljubljansko registracijo.

Policija tako poziva udeleženega voznika in morebitne očividce oziroma vse tiste, ki bi z informacijami lahko pomagali razjasniti okoliščine nesreče, da pokličejo policiste najbližje policijske postaje oziroma interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.