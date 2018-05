Pri informacijskem pooblaščencu lani manj pritožb zoper občine, več zoper državne organe

Ljubljana, 31. maja - Na področju dostopa do informacij javnega značaja so lani pri informacijskem pooblaščencu opazili zmanjšanje števila pritožb zoper občine in več pritožb zoper državne organe. Lani so sicer delo pooblaščenca zaznamovale predvsem priprave na začetek uporabe nove uredbe o varstvu podatkov, kaže poročilo informacijskega pooblaščenca za 2017.