Komisija DS ni razpravljala o pobudi za oceno ustavnosti visokošolskega zakona

Ljubljana, 30. maja - Komisija DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport bi morala po predlogu dnevnega reda danes obravnavati pobudo za sprejem zahteve za oceno ustavnosti zakona o visokem šolstvu. Na predlog državne svetnice Branke Kalenić Ramšak je komisija to točko umaknila z dnevnega reda, ker ni bila "opravljena širša razprava med zaposlenimi in študenti".