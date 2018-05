SDS: Afera JBTZ poenotila ljudi različnih prepričanj in vzbudila težnje po neodvisni Sloveniji

Ljubljana, 30. maja - Ob 30. obletnici afere JBTZ, ki se je začela z aretacijo Janeza Janše, so v stranki, ki jo vodi, opomnili, da ta čas pomeni prelomnico v zgodovini naroda. Afera je pospešila osamosvojitev in vzpodbudila nastanek Odbora za varstvo človekovih pravic. Poenotila je ljudi različnih prepričanj in vzbudila prve težnje po neodvisni državi, so ocenili.