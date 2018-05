SD z zaključnim shodom v Križankah, na Trgu republike demonstracije proti politiki sovraštva

Ljubljana, 31. maja - Do nastopa molka pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami sta le še dva dneva. Stranke in kandidati počasi zaključujejo volilne kampanje, v katerih so na različne načine nagovarjali volivke in volivce. Danes zaključni volilni shod v ljubljanskih Križankah pripravlja SD. V Ljubljani pa so napovedane tudi demonstracije proti politiki sovraštva.