Vlada sprejela odlok o strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023

Ljubljana, 30. maja - Vlada je na današnji dopisni seji na podlagi zakonov o prostovoljstvu in o nevladnih organizacijah sprejela odlok o strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, ki opredeljuje strateške smernice za nadaljnji razvoj obeh področij. Odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.