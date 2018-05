Uvedba kartice zdravstvenega zavarovanja pomemben mejnik v informatizaciji zdravstvenega varstva

Krško, 30. maja - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je danes v Krškem slavnostno obeležil 20. obletnico uvedbe kartice zdravstvenega zavarovanja. To je pomemben mejnik v informatizaciji zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, saj so bile zavarovane osebe prvič povezane v enotni elektronski sistem s hitro in enostavno komunikacijo.