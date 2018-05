Mors razveljavil odločitev o dobavitelju vojaških terencev

Ljubljana, 30. maja - Ministrstvo za obrambo je razveljavilo odločitev o izboru dobavitelja do 300 vojaških specialnih terenskih vozil, je za STA pojasnil generalni direktor direktorata za logistiko na ministrstvu za obrambo Željko Kralj. Kot je pojasnil, so to odločitev sprejeli na podlagi zahtevka za revizijo, ki jo je podal neizbrani ponudnik.