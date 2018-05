Dobovšek: Čas je, da rečemo starim strukturam dovolj

Ljubljana, 30. maja - V Dobri državi so prepričani, da imajo ekipo, ki lahko doseže potrebne spremembe. Imajo ljudi z znanjem in izkušnjami, je predsednik stranke Bojan Dobovšek poudaril ob današnjem dogodku v Ljubljani, na katerem so pred iztekom kampanje pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami še enkrat izpostavili temeljne poudarke njihovega programa.