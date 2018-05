V Triglavskem narodnem parku opozarjajo na prepoved trganja cvetja

Bled, 30. maja - Prebujena narava bo v prihajajočih mesecih s svojo lepoto in barvitim cvetjem navduševala obiskovalce Triglavskega narodnega parka. Upravljavci parka ob tem opozarjajo na prepoved trganja rastlin in obiskovalce pozivajo: Občudujmo lepote planinskega cvetja ter v naravo ničesar ne prinašajmo in iz nje ničesar ne odnašajmo.