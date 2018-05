Policisti pri 34-letnem Ljubljančanu zasegli prepovedane droge

Ljubljana, 30. maja - Ljubljanski policisti so v ponedeljek na podlagi odredbe sodišča opravili več hišnih preiskav pri treh osumljencih v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki. Medtem ko na zadnjih dveh lokacijah niso našli ničesar, so v Ljubljani pri 34-letnem osumljencu med drugim zasegli prepovedane droge, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.