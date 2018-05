Svoje rešitve za pokojninski sistem in upokojence Zdusu predstavila še NSi

Ljubljana, 30. maja - Z vodstvom Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) so se danes sestali tudi predstavniki NSi in se pogovarjali predvsem o problematiki pokojninskega sistema in slovenskih upokojencev. Kot so sporočili iz NSi, so zadovoljni, da so od Zdusa prejeli "zelo jasen signal, da naše rešitve podpirajo".