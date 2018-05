Konec junija ponovno preverjanje usposobljenosti bataljonske bojne skupine

Ljubljana, 30. maja - Na Počku bo med 20. in 30. junijem potekalo ponovljeno preverjanje usposobljenosti bataljonske bojne skupine 72. brigade SV po Natovi metodi Creval, so za STA potrdili v Generalštabu SV. Bataljonsko bojno skupino so sicer po februarju, ko je enota dobila oceno nepripravljena za bojevanje, kadrovsko popolnili.