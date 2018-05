Pri Črnomlju in Brežicah prijeli 13 ilegalnih migrantov

Novo mesto, 30. maja - Policisti na območju policijskih postaj Črnomelj in Brežice so v torek izsledili in prijeli 13 tujih državljanov, ki so nezakonito prečkali državno mejo. Med njimi je deset sirskih državljanov, dva državljana Alžirije in državljan Maroka, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.