Svetovni dan brez tobaka v znamenju bolezni srca in ožilja

Ljubljana, 31. maja - V Sloveniji in po svetu danes obeležujemo svetovni dan brez tobaka. Letošnja izvedba poteka pod geslom Tobak in bolezni srca in ožilja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na hude posledice uporabe tobaka in ukrepe, ki zmanjšujejo njegovo uporabo in varujejo zdravje ljudi, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).