V koordinaciji veteranskih organizacij pozivajo k zaustavitvi sovražnosti in nestrpnosti

Ljubljana, 30. maja - V Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije so se zavzeli zoper poglabljanje sovražnosti in sovražni govor. Pričakovali so, da bo v volilni kampanji katera od strank jasno in nedvoumno obsodila tak način komuniciranja, a se to ni zgodilo, so zapisali in politične voditelje pozvali, naj zaustavijo sovražnost in nestrpnost.