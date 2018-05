Petrič za boljšo kadrovsko politiko zaposlovanja Slovencev na ZN

New York, 30. maja - Nekdanji predsednik ustavnega sodišča ter veleposlanik v ZDA in pri ZN Ernest Petrič, ki se v New Yorku udeležuje zasedanja Komisije ZN za mednarodno pravo, je na tematskem pogovoru na temo Slovencev v ZN pohvalil mlade državljane, ki so si našli službo v svetovni organizaciji, in menil, da bi morala država k temu pristopiti bolj sistematično.