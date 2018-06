Za ureditev krajinskega parka Debeli rtič veliko zanimanja

Ankaran, 2. junija - V okviru dva meseca trajajoče javne predstavitve predloga odloka o ustanovitvi Krajinskega parka Debeli rtič je občinska uprava prejela 15 pobud, do katerih se bodo opredelile strokovne službe in sprejete vključile v končni predlog odloka, so sporočili z Občine Ankaran. Ta naj bi bil sprejet jeseni in bo parku prinesel upravljavca, to je občino.